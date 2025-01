4 di sera, Bernardini de Pace strabordante: “Il gesto di Musk? La sinistra sa solo rosicare”

26 gennaio 2025 a

a

a

Si discute del gesto di Elon Musk, andato in scena negli scorsi giorni dal palco della Capital One Arena di Washington dopo la cerimonia di insediamento di Donald Trump, nel corso della puntata del 25 gennaio di 4 di sera. Il talk show di Rete4, condotto nel weekend da Francesca Barra e Roberto Poletti, approfondisce la vicenda sul saluto che a molti a sinistra ha ricordato il saluto romano. A rispondere alle critiche nei confronti del patron di Tesla è Annamaria Bernardini de Pace, avvocato ospite in studio: “Ma perché da sinistra si sente solo rosicare, noi siamo superiori alle loro gaffe, io non ho gradito proprio per niente, non me ne frega niente, ma non sono lì a rosicare, a criticare, a fare e a dire, mi sembra imbarazzante. Dovremmo essere fieri che l'Italia è diventata qualcosa e qualcuno. E invece no…”