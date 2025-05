Garlasco, la mossa di Stasi: "Relazione tecnica sulle impronte", la verità dalle tracce 10 e 33?

23 maggio 2025 a

La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi, presenterà una relazione in Procura a Pavia - come anticipato dal Tg La7 - per chiedere "approfondimenti non solo sull'impronta 33" che una consulenza tecnica dei pubblici ministeri attribuisce al nuovo indagato Andrea Sempio, fratello della vittima, "ma anche sull'impronta 10 che sarà al centro dell'incidente probatorio" che prenderà il via il 17 giugno - e "su una serie di approfondimenti digitali. In particolare ci concentriamo sull'impronta 33 alla ricerca di sangue e sull'impronta 10 per cercare un Dna ignoto" svela all'Adnkronos il consulente Pasquale Linarello, il primo ad aver dichiarato il match tra il Dna di Sempio e il materiale trovato sulle unghie della vittima.

L'impronta 10 è quella lasciata sullo stipite della porta di casa Poggi, e ritenuta cruciale. Quella traccia, infatti, sarebbe la "firma" lasciata dal killer o da uno dei killer presumibilmente mentre andava via dal luogo del delitto. La Procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, è convinta come in quell’impronta, che sarà oggetto del maxi incidente probatorio per l’estrazione e la comparazione del Dna, ci sia sangue.

L'impronta numero 10 è la "firma" di uno dei killer: il cerchio si stringe

TgLa7 riporta che gli avvocati di Stasi stanno per depositare una relazione tecnica sull'impronta 33 in cui si sostiene che quel reperto fosse sicuramente sporco di sangue. Nel 2007 il test sul sangue su quel reperto diede però esito negativo ma la procura vuole ora capire su quale porzione dell'impronta (che all'epoca fu scorporata dall'intonaco) si fecero le analisi. Per i magistrati quella è l'impronta dell'assassino lasciata in quel preciso punto (sulla parete adiacente alle scale che portano alla cantina dove fu trovato il corpo di Chiara) mentre abbandona la scena del delitto. L'impronta 10 non apparterrebbe né a Sempio né a Stasi e - riporta TgLa7 - sarà sottoposta anche questa all'esame del dna per capire se appartiene a quell'ignoto 2, il cui dna, si troverebbe anch'esso sulle unghie della ragazza come quello di Sempio che è indagato per omicidio in concorso