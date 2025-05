Garlasco, i dubbi di Nuzzi: "Perché Sempio rischia di diventare uno Stasi 2"

22 maggio 2025 a

Sulla prima inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco "c'è un grande punto di domanda", afferma Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto grado ed esperto di cronaca nera e giudiziaria, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. Ma se la verità processuale venisse ribaltata "sarebbe clamoroso per tanti motivi. Alberto Stasi, un ragazzo incensurato, si è fatto tanti anni di carcere, la sua reputazione è compromessa per sempre, che nessuno gliela ridarà. Dall'altra parte ci sono delle prove contro Stasi, che hanno convinto i giudici fino alla Cassazione di confermare una pena" a 18 anni, "intermedia", afferma Nuzzi.

Ma adesso cosa succede? "La Procura di Pavia, raccogliendo le denunce e le ricostruzioni della difesa di Stasi, sta rivedendo tutte le prove più importanti che in un processo per omicidio sono prove date dalla scienza - riassume il giornalista - Stanno venendo fuori delle cose che in apparenza sembrano clamorose, l'ultima l'abbiamo vista nei giornali di ieri, questa traccia numero 33 sul muro che porta alla cantina di casa Poggi, dove dicono che c'è il palmo di Andrea Sempio". Dall'altra parte, fa notare il giornalista, "giustamente gli avvocati difensori chiedono se la possiamo datare, perché magari il ragazzo è sceso in una cantina in giovane età e in questa casa andavano tutti".

"Io non so chi è colpevole, mi rimetto alla giustizia - conclude Nuzzi - Di certo spero che si eviti di fare contro Sempio un processo indiziario come è stato fatto ad Alberto Stasi, perché se Stasi è innocente non vorrei che poi Sempio diventasse uno Stasi 2, per questo confido nel procuratore capo di Pavia". C'è poi un fatto: il movente che, al momento, non c'è.