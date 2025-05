Garlasco, l'avvocato di Sempio lascia di stucco Panicucci: "Non mi interessa quello che dice"

Alice Antico 23 maggio 2025 a

a

a

Nuove scintille mediatiche nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, a distanza di quasi vent’anni dai fatti. Mentre Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara, resta in carcere con una condanna definitiva per omicidio, l’attenzione si è riaccesa sul nome di Andrea Sempio, nuovo indagato nell’ambito dell’indagine avviata dalla Procura di Pavia. Ospite a "Mattino 5", l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Seppio, ha rilasciato dichiarazioni che hanno creato un certo sconcerto in studio, in particolare nella conduttrice Federica Panicucci.

Lovati, nel corso della trasmissione, ha definito “una bufala” la vicenda dell’impronta che è stata attribuita al suo assistito. Si tratta di una consulenza tecnica di parte, disposta dall’accusa, ovvero dalla Procura di Pavia. La sua presa di posizione, netta e perentoria, ha lasciato interdetti i presenti, anche per il modo in cui è stata espressa. Ma non è tutto. A colpire ancora di più è stata la risposta che Lovati ha dato in merito al suo rapporto con il suo assistito.

“Non lo sento, non mi interessa quello che dice”, ha detto, spiazzando completamente la Panicucci, che è rimasta visibilmente in imbarazzo in diretta. Uno scambio che ha sollevato non poche perplessità, anche perché arriva in un momento molto delicato del procedimento. La figura di Sempio è tornata sotto i riflettori dopo l’apertura di un nuovo fascicolo d’indagine, mentre l’attenzione mediatica sul caso Poggi non si è mai spenta. e l’Italia si interroga ancora su uno dei fatti di cronaca più controversi degli ultimi anni.