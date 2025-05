Sempio? "Mai entrato in casa", spunta la vecchia intervista dei Poggi

22 maggio 2025 a

Il Dna sulle dita di Chiara Poggi. L'impronta, seppur non databile, nei pressi di dove è stato ritrovato il corpo. Dalle nuove indagini sul delitto di Garlasco, per cui è in carcere con una sentenza definitiva Alberto Stasi, emerge la presenza di Andrea Sempio - l'amico del fratello della vittima, indagato per omicidio in concorso - sulla scena del crimine. Lui ha spesso affermato di frequentare la villetta a eccezione della camera dei genitori di Poggi, per giocare al computer e ai videogiochi con Marco Poggi che conferma questa circostanza. Tuttavia rispunta una vecchia intervista della madre di Chiara Poggi, Ria Preda, che afferma il contrario.

Parlando con la Provincia Pavese nel numero del 24 dicembre 2016 la donna parla dei Sempio come "un'altra famiglia distrutta da questa tragedia". All'epoca Andrea era stato indagato, come oggi. Sempio, che quando è stata uccisa Chiara era da poco maggiorenne, conosceva la casa dei Poggi "ma non c’è mai entrato, suonava il campanello, Marco usciva ed andavano in giro per Garlasco e dintorni come normali 18enni", dicono i genitori della ragazza uccisa nell'intervista.