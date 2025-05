Garlasco, la versione di Garofano: "Impronta di Sempio? Non databile"

21 maggio 2025 a

L'ex generale del Ris e genetista Luciano Garofano, che lavorò anche al caso di Garlasco, è il consulente di Andrea Sempio, nuovo indagato per omicidio in concorso a 18 anni dal delitto di Chiara Poggi per cui è in carcere, con una condanna definitiva, Alberto Stasi. La novità più rilevante è l'attribuzione, da parte della Procura di Pavia attraverso una consulenza di parte, dell'impronta 33 che all'epoca dei fatti era stata ritenuta inutilizzabile, a Sempio. Si trova sulla parete vicino alle scale dove è stato trovato il corpo. Garofano ne ha parlato nel corso della puntata di 4 di sera di mercoledì 21 maggio, su Rete 4.

Gli esperti dell'accusa sostengono di aver attribuito l'impronta a Sempio grazie a "nuove potenzialità tecniche, sia hardware che software" e rilevando la corrispondenza di "15 minuzie dattiloscopiche" tra l'immagine digitale e l'impronta dell'indagato. "Non giudico, non sappiamo se quelle caratteristiche sono obiettivamente riconoscibili, perché questo fa la differenza. In una impronta come quella, la numero 33, che è di qualità molto limitata, non è detto che effettivamente quei punti si riconoscano con obiettività", efferma l'ex generale dei Ris di Parma.

Il consulente afferma che "il primo aspetto è questo, che veramente quei punti siano riconoscibili e siano naturalmente corrispondenti a quelli di Andrea Sempio". E ancora: "Noi dobbiamo comunque contestualizzare le cose, sia il DNA, sia l'impronta". Cosa vuol dire il consulente di Sempio? "Se anche questa impronta appartiene a Sempio, non dimentichiamoci che nella stessa parete c'era un'impronta di Marco Poggi, che nella stessa parete c'era un'impronta" di un carabiniere, "impronte non insanguinate che non possono essere datate, che quindi possono avere una storia che nulla a che vedere con l'omicidio". E intanto c'è attesa per le prossime mosse della difesa di Sempio.