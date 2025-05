Medioriente, l'allarme di Papa Leone: "Situazione dolorosa, entrino aiuti a Gaza"

21 maggio 2025 a

a

a

"È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate". Così Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro.

Video su questo argomento La prima volta di Leone XIV in papamobile per il giro tra i fedeli | GUARDA Nico Spuntoni

Papa Prevost ha poi rivolto un appello alle parti in causa chiedendo di provare a costruire pace e seminare speranza. "In un mondo diviso e ferito dall'odio e dalla guerra siamo chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace". È l'invito di papa Leone XIV, nel saluto ai pellegrini di lingua tedesca, dopo la catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro.