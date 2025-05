Papa Leone XIV, l'intronizzazione a San Pietro. Leader in piazza, il Pontefice riceve il Pallio e l'Anello

18 maggio 2025 a

a

a

Una folla in festa, rintocchi di campane, abbracci tra leader mondiali e la commozione di migliaia di fedeli hanno segnato l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, insediatosi ufficialmente questa mattina durante una solenne celebrazione a San Pietro. Il neo Pontefice ha vissuto il suo primo bagno di folla a bordo della papamobile ibrida scoperta, percorrendo via della Conciliazione tra gli applausi e le lacrime di commozione dei pellegrini giunti da tutto il mondo. In piedi, sorridente e visibilmente emozionato, ha benedetto la folla, ha stretto mani, e ha baciato un bambino, fermandosi brevemente lungo il percorso prima di fare ingresso in Piazza San Pietro, dove l’attendeva una vera ovazione. L’arrivo del Papa è stato sottolineato dai rintocchi delle campane a festa della Basilica di San Pietro, in un clima di solenne giubilo. La papamobile ha proseguito fino a Piazza Pia, attraversando un mare di fedeli.

Video su questo argomento La prima volta di Leone XIV in papamobile per il giro tra i fedeli | GUARDA Nico Spuntoni

Poco dopo, Leone XIV è risalito sul sagrato della Basilica, unendosi alla processione dei cardinali concelebranti, mentre risuonavano le Laudes Regiæ, il canto litanico che invoca l’intercessione dei santi della Chiesa Romana. Il contesto liturgico è stato arricchito da due simboli fortemente evocativi: dal cancello centrale della Basilica pendeva l’arazzo della pesca miracolosa, una riproduzione fiamminga su cartone di Raffaello Sanzio, mentre sull’altare era collocata l’effigie della Madonna del Buon Consiglio del Santuario di Genazzano.

L’evento ha visto la partecipazione delle massime cariche dello Stato italiano: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era presente in Piazza San Pietro accompagnato dalla figlia Laura, così come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha mostrato particolare affetto nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui si è scambiata un caloroso abbraccio prima dell’inizio della messa. Zelensky, in giacca nera e accompagnato dalla moglie Olena, ha salutato numerosi leader internazionali presenti, tra cui lo stesso Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Non è passata inosservata anche la presenza del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, segno tangibile della rilevanza globale dell’appuntamento. Presente anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Papa Leone XIV, dalla tiara al pallio: come è cambiata la messa di inizio pontificato

Nel cuore della celebrazione, al termine della proclamazione del Vangelo in latino e in greco, tre cardinali, rappresentanti dei tre ordini ecclesiastici e di tre diversi continenti, si sono avvicinati a Papa Leone XIV: Il Cardinale Dominique Mamberti ha imposto sul nuovo Pontefice il Pallio, simbolo della missione pastorale; Il Cardinale Fridolin Ambongo Besungu ha invocato, con una speciale preghiera, la presenza e l’assistenza del Signore sul Papa; Il Cardinale Luis Antonio Tagle ha infine pronunciato una solenne orazione, chiedendo a Cristo, “Pastore e Vescovo delle nostre anime”, di benedire Leone XIV e di renderlo degno successore dell’apostolo Pietro, prima di consegnargli l’Anello del Pescatore, il sigillo papale. Con questa celebrazione, la Chiesa cattolica ha ufficialmente dato avvio al pontificato di Papa Leone XIV, successore di Papa Francesco.