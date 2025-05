Prezzi benzina, continua il calo alla pompa. Decisi aumenti per il diesel

19 maggio 2025 a

Ancora in lieve calo la benzina, ancora in deciso aumento il gasolio: l'effetto del primo “allineamento” delle accise sui due prodotti deciso il 14 maggio continua a manifestarsi - per quanto in modo diseguale - sui prezzi medi praticati alla pompa. Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,703 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,708, pompe bianche 1,694), diesel self service a 1,603 euro/litro (+13, compagnie 1,612, pompe bianche 1,585). Benzina servito a 1,845 euro/litro (-4, compagnie 1,888, pompe bianche 1,763), diesel servito a 1,745 euro/litro (+13, compagnie 1,792, pompe bianche 1,654). Gpl servito a 0,720 euro/litro (-1, compagnie 0,729, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,452 euro/kg (-3, compagnie 1,457, pompe bianche 1,449), Gnl 1,284 euro/kg (-1, compagnie 1,289 euro/kg, pompe bianche 1,280 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,800 euro/litro (servito 2,067), gasolio self service 1,710 euro/litro (servito 1,981), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,512 euro/kg, Gnl 1,357 euro/kg.