Ascolti tv, la finale di Amici fa il boom. La sfida Sinner-Alcaraz domina nel pomeriggio

Marco Zonetti 19 maggio 2025 a

La domenica sera televisiva ha visto su Rai1, in prima serata, lo Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa e dedicato all'intronizzazione di Papa Leone XIV e all'inizio del suo Pontificato segnare il 7.7% di share pari a una media di 1.300.000 spettatori. Su Canale5 la finale stagionale di Amici di Maria De Filippi, con la vittoria di Daniele Doria, ha conquistato il 26.9% di share pari a 3.786.000 spettatori, stravincendo la serata. Su Rai2 il telefilm NCIS ha appassionato 674.000 teste pari al 3.6% di share, e - a seguire - il suo spin-off NCIS Origins ha ottenuto il 3.8% pari a 682.000.

Su Rai3, Report condotto da Sigfrido Ranucci ha radunato una media di 1.097.000 persone all'ascolto pari al % di share, preceduto da Report Lab (4.7% - 824.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.2% pari a 1.140.000 teste. Report Plus ha invece segnato il 4.4% pari a 671.000 telespettatori. Su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.2% di share con un audience di 587.000 telespettatori.

Su Italia1 il film La mummia con Tom Cruise ha intrattenuto il 4.6% della platea pari a 787.000 persone all'ascolto. Su La7 il documentario La Mala - Banditi a Milano ha informato 203.000 teste pari all'1.7% di share. Su Tv8, il film L'uomo sul treno con Liam Neeson ha calamitato 245.000 persone all'ascolto pari all'1.5% di share. Sul Nove Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio conquista il 9.4% di share pari a una media di 1.694.000 affezionati, preceduto da una presentazione al 5.9% pari a 1.036.000 spettatori e seguito dal segmento Che tempo che fa - Il tavolo che sigla il 6.6% pari a 699.000 teste (L'importante è finire: 6.3% - 245.000).

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha siglato il 26.9% pari a una media di 4.481.000 spettatori, mentre su Canale5 Paperissima Sprint ha divertito il 13.0% della platea pari a 2.361.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 4.3% con 751.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.7% con 670.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini - con ospite Aldo Cazzullo - ha radunato il 3.6% della platea pari a una media di 644.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 2.9% pari a 459.000 teste. Da segnalare, nel pomeriggio di Rai1, la finale degli Internazionali d'Italia con la sconfitta di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: il match ha totalizzato il 37.7% di share pari a una media di 4.885.000 spettatori.