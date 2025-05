Papa Leone XIV, dalla tiara al pallio: come è cambiata la messa di inizio pontificato

17 maggio 2025 a

Con la solenne messa di inizio pontificato, Leone XIV non indosserà più la tiara papale, simbolo storico del potere temporale del Papa, ma il pallio e l'anello del pescatore, segni di un'autorità che rimanda alla tradizione spirituale evangelica del "Buon Pastore" e di San Pietro. Domani, con i grandi della Terra riuniti a San Pietro, un semplice gesto liturgico si trasformerà in una dichiarazione di fede e di potere, che non a caso per oltre un millennio è stata chiamata "intronizzazione". La tiara, triregno o corona papale, che da Niccolò I segnò l'inizio di un'epoca, è stata messa da parte definitivamente da Paolo VI, che in pieno Concilio Vaticano II fece un gesto simbolico di rinuncia: la Chiesa, come il mondo, era pronta a cambiare.

È stato Benedetto XVI ad aggiornare il rito che domani Leone XIV celebrerà: l'Ordo Rituum pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi ha rimodulato il rito del pontificato, confermando l'importanza del ministero spirituale del Papa come Vescovo di Roma e successore di Pietro, al di là delle connotazioni temporali che caratterizzavano il passato. Oggi il pontefice non è più incoronato in un senso regale, ma entra in un ministero spirituale che lo rende servo della Chiesa universale. Questo è simbolizzato, oltre che dal pallio, anche dall'anello del Pescatore, un segno di umiltà e di servizio che segna l'inizio di un pontificato che è una chiamata alla cura e alla guida della Chiesa.

Due sono i momenti più solennemente significativi della messa di inizio pontificato: l'imposizione del pallio e la consegna dell'anello del Pescatore. Il pallio è un piccolo mantello bianco, realizzato con la lana di agnelli benedetti, che simboleggia il legame del Papa con il popolo di Dio e il suo impegno a portare sulle spalle il peso del ministero petrino. Viene posto sulle spalle del Papa dal cardinale protodiacono come segno della sua missione universale di pastore della Chiesa. L'anello del Pescatore, che simboleggia l'autorità di San Pietro e il suo ruolo di guida della Chiesa, viene poi donato al Papa, che lo bacerà in segno di rispetto. La sua funzione non è solo decorativa: l'anello è usato anche per sigillare ufficialmente i documenti pontifici, confermando simbolicamente l'ufficialità del ministero e il legame del Papa con la Chiesa universale.