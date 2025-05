Meteo, Sottocorona allontana l'estate: “Temperature ribelli e non particolarmente alte”

17 maggio 2025 a

Sopra media o sotto media come temperature? È da qui che parte Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento con le previsioni meteo prima di Omnibus: “Siamo un poco sotto la media. Ora abbiamo passato la metà di maggio, insomma la primavera tende ormai quasi a diventare estate, le temperature a volte si ribellano un pochino. Siamo un poco sotto media e tenete conto che nel corso della settimana la tendenza è a risalire un poco, cioè a recuperare un poco, ma non vi aspettate temperature particolarmente alte”.

Ed ecco poi le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per quello che riguarda il tempo di oggi, sabato 17 maggio, abbiamo due zone, la Liguria di Ponente, ma soprattutto il nord-est, proprio il Friuli Venezia Giulia, con zone che arrivano al colore rosso. Il colore rosso indica quantità di pioggia nelle 24 ore abbondantissime, quindi maltempo forte, che non è presente sul resto del nord, dove ci sono piogge localmente moderate, deboli quelle al centro, anche al sud, quindi ci sono soltanto queste due zone, anzi una e mezzo, perché sulla Liguria di Ponente c'è veramente poco. Il nord-est è un po' nel mirino, infatti nella giornata di domani, domenica 18 maggio, ancora una volta solo in quella zona i fenomeni possono essere molto intensi, cioè piogge abbondantissime, mentre sul resto del nord la situazione migliora, al centro tempo un po' incerto, un po' grigio, ma la quantità di piogge eventuali è molto molto bassa, più ampie le schiarite al sud e in Sardegna. Arrivando alla giornata di lunedì 19 maggio il tempo migliora ovunque, anche sulle zone di nord-est, la zona con precipitazioni si riduce ma è ancora presente, quindi sono tre giorni in cui proprio sembra essere nel mirino del maltempo proprio il confine di nord-est”.

Infine Sottocorona analizza le temperature massime previste per la giornata di oggi: “I valori non sono altissimi, certo dove ci sono fenomeni ovviamente no, però non sono valori elevatissimi, un po' in recupero soltanto marginale, perché abbiamo visto che la linea generale non è di grandi aumenti. La tendenza fra oggi e domani è di qualche leggero aumento, li registriamo al nord e al centro, ma sono aumenti piuttosto piccoli”.