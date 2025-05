Becciu, il retroscena sulla fumata bianca: "Sono corso nella Sistina e..."

10 maggio 2025 a

Il cardinale Angelo Becciu, il grande escluso del Conclave, svela un retroscena sui minuti successivi alla fumata bianca che ha annunciato l'elezione di Papa Leone XIV. "Non mi aspettavo che l'annuncio arrivasse a quell'ora. Stavo per lasciare la piazza e, invece, c'è stata la fumata bianca. Così sono corso nella Cappella Sistina per rendere omaggio al nuovo Papa. È stato un momento molto emozionante", ha raccontato il porporato di Pattada in un'intervista all'Unione Sarda. Un'emozione, quella provata giovedì 8 maggio, che Becciu ha voluto vivere da vicino. "L'ho abbracciato, mi sono unito alla gioia di tutti", ha confessato il cardinale, che lo scorso 28 aprile ha fatto un passo indietro e rinunciato al Conclave per la vicenda del Palazzo di Londra. "Il mio sentimento è di gioia con tutta la Chiesa che si rallegra perché c'è il nuovo Papa. La Chiesa è viva, è animata dallo spirito santo e l'elezione del pontefice ne è un segno", ha affermato.

"Non nego la sofferenza, ma questo soffrire, per me prete e cardinale, voglio offrirlo a Dio per il bene della Chiesa. Le nostre sofferenze sono momenti difficili, ma nella prospettiva della Chiesa diventano piccole cose che hanno valore perché poi ottengono la grazia di Dio", ha ammesso Becciu in merito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Nel 2020 Papa Francesco aveva costretto il porporato a rinunciare ai “diritti e privilegi” del cardinalato perché era stato coinvolto in un grave scandalo finanziario che ha scosso la Curia romana. Il prelato sardo, condannato in primo grado dal Tribunale vaticano per lo scandalo del Palazzo di Londra, è in attesa dell’appello e privato dei diritti connessi al cardinalato.