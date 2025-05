Leone XIV, presentato lo stemma ufficiale: motto, simboli e significato

10 maggio 2025 a

"In Illo Uno Unum", cioè "In Cristo siamo una cosa sola". È questo il motto impresso sul nuovo stemma ufficiale di Papa Leone XIV e pubblicato dalla segreteria di Stato vaticana. È tratto dall'Esposizione sul Salmo 127 ed è posto nella parte bassa della rappresentazione. Sono le parole con cui Sant'Agostino di Ippona intendeva sottolineare che, pur essendo molti, i cristiani sono uniti in un solo corpo nell'unico Cristo. Il nuovo Pontefice, il primo americano, è infatti un agostiniano e per 12 anni è stato priore generale dell'ordine.

Lo stemma, come spiega Vatican News, raffigura uno scudo diviso diagonalmente in due settori: quello in alto ha uno sfondo azzurro ed è lì che è raffigurato un giglio bianco; quello in basso ha uno sfondo chiaro ed è lì che è rappresentata un'immagine che ricorda l'Ordine di Sant'Agostino: un libro chiuso sul quale vi è un cuore trafitto da una freccia. L'immagine richiama l'esperienza della conversione di Sant'Agostino. Anche Leone XIV, come i suoi predecessori da Ratzinger in poi, ha deciso di sostituire la tradizionale tiara con la mitra, così come decise di fare, per primo proprio Benedetto XVI.