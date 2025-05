Leone XIV, visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano

10 maggio 2025 a

Papa Leone XIV è arrivato a Genazzano, nel Lazio meridionale, per una visita a sorpresa alla basilica del santuario Madre del buon Consiglio, amministrato dai padri agostiniani. Ad accogliere il Pontefice il vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani, il sindaco Alessandro Cefaro e la banda locale. Un luogo di culto, quello dove Robert Francis Prevost ha deciso di recarsi oggi, che aveva già visitato da cardinale. L'occasione era stata ricordata proprio in questi giorni dal Comune in questione. "La nostra cittadina", si legge in una nota diffusa dopo l'elezione del Pontefice giovedì, "conserva un ricordo vivo e profondo della sua presenza lo scorso anno, in occasione della Festa della Venuta, quando in preghiera sostò dinanzi all'immagine sacra della Madre del buon consiglio, custodita nella basilica santuario a Lei dedicata".

Il prossimo appuntamento nell'agenda di Papa Prevost sarà domani per il Regina Coeli dalla Loggia Centrale della Basilica. Lunedì, invece, incontrerà la stampa mondiale in Aula Paolo VI. Il 16 maggio è atteso l'incontro con il Corpo Diplomatico (Capi Missione). Domenica 18 la messa di 'intronizzazione' alle 10 in Piazza San Pietro; il 20 maggio, papa Prevost prenderà possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura; il 21 terrà la prima Udienza Generale. Il 24 maggio incontrerà la Curia Romana e i dipendenti del Vaticano; il 25 maggio guiderà il Regina Caeli; poi la presa di possesso della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano e della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.