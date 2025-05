Prezzi benzina, ennesimo calo alla pompa: i marchi che hanno abbassato i costi

09 maggio 2025 a

Quotazioni dei prodotti raffinati ancora in saliscendi, prezzi dei carburanti alla pompa ancora in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Q8 e Tamoil. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,697 euro/litro (invariato, compagnie 1,699, pompe bianche 1,691), diesel self service a 1,588 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,593, pompe bianche 1,579). Benzina servito a 1,839 euro/litro (-1, compagnie 1,880, pompe bianche 1,761), diesel servito a 1,732 euro/litro (-2, compagnie 1,776, pompe bianche 1,650). Gpl servito a 0,726 euro/litro (invariato, compagnie 0,734, pompe bianche 0,716), metano servito a 1,461 euro/kg (-2, compagnie 1,462, pompe bianche 1,461), Gnl 1,310 euro/kg (-5, compagnie 1,314 euro/kg, pompe bianche 1,306 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,790 euro/litro (servito 2,060), gasolio self service 1,691 euro/litro (servito 1,970), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,520 euro/kg, Gnl 1,402 euro/kg.