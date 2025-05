Meteo, Sottocorona non vede la fine del maltempo: “Fino a quando dura l'instabilità”

09 maggio 2025 a

Che tempo farà nel fine settimana e nei prossimi giorni? A svelarlo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Anche oggi troviamo una discreta quantità di nuvole sull'Italia. Parlare di maltempo forse è troppo, però sicuramente è un tempo un po' instabile. Questa instabilità al momento è più visibile, quindi più consistente, sul Tirreno e va verso il sud”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, venerdì 9 maggio, vede ancora dei fenomeni di una certa consistenza, ma in maniera sempre più isolata. Quindi un'attenuazione di questo maltempo, di questa instabilità, sicuramente negli ultimi tre giorni c'è stata. Infatti al nord sono piogge, se non pioviggini, una giornata appena un po' grigia. Quelle più intense sono ancora sull'Alto Piemonte e poi in maniera molto isolata nella zona del Garda. Sull'Appennino settentrionale, in parte il versante adriatico centro-meridionale. Qualche fenomeno arriva anche al sud. Parlo di instabilità e non parlo di una perturbazione perché in realtà quando durante il giorno, nelle ore più calde, queste piogge, questi temporali, si formano sulla terra e non sul mare, se fosse una perturbazione i temporali ci sarebbero anche sul mare. Invece è il riscaldamento, poco o tanto che sia del terreno, che poi provoca e amplifica questi fenomeni nel pomeriggio. Non è un caso che al mattino e alla sera poi di questi fenomeni ce ne sia minore traccia. Nella giornata di domani, sabato 10 maggio, deciso miglioramento, scompare quasi tutto, restano pioviggini, piogge debolissime, piccole incertezze, forse qualcosa di più vicino la Sardegna. E da quella zona però si intravede una zona di bassa pressione, che non porta tempo buono ovviamente. E infatti nella giornata di domenica 11 maggio il tempo cambia e ricompaiono dei fenomeni localmente intensi, ma comunque una giornata diciamo piuttosto incerta per essere buoni e anche un po' di più, che prendono tutte le zone del centro, soprattutto la parte interna, però ci sono piogge sulle Isole, meno al nord e questa volta mira un po' la parte centro-meridionale. È un tempo che non si assesta nel senso che noi speriamo nella primavera, insomma anche la settimana prossima sarà un tempo incerto ed è un po' eufemistico”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “I valori un pochino più forti, più alti, ce l'abbiamo solo in Sicilia e in parte in Sardegna, sennò ci sono temperature di 16-18 gradi, forse 20, forse neanche, quindi non particolarmente alte. La tendenza nelle prossime 24 ore dice che, siccome domani la giornata è migliore, le temperature aumentano al nord, aumentano al centro, non al sud dove direi che sostanzialmente rimangono stazionarie. Quindi è un tempo che avrà questa attenuazione nella giornata di domani”.