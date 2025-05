Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 9 maggio: tutti i segni

Branko 09 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 9 maggio 2025.

Ariete

Oh, primavera, mi viene da gridare! Tanta è la voglia d'amore appassionato, desiderio di baciare, di accarezzare, sentire il respiro della persona amata. Si può fare, dice Giove in aspetto con Venere particolarmente disponibile ai giochi d'amore. La stessa Luna in opposizione diventa stimolante magari per un nuovo incontro, l'importante è vivere la primavera come sa vivere Ariete. Favorito il commercio, anche un lavoro per hobby può dare soddisfazioni. Colorito sano.

Toro

Marte continua una guerra personale con il vostro segno, ma Luna in Bilancia in qualche maniera lo calma e diventa piuttosto generosa per il lavoro e le questioni economiche. Impegno professionale e intuito affaristico assicurano fortuna nelle imprese. Tutto questo funziona fino al plenilunio nello Scorpione, non sciupate questo momento con atteggiamenti rinunciatari o con le idee ristrette. Se avete una certa età cautela nella salute, i giovani invece stiano attenti a Marte.

Gemelli

Luna ancora in Bilancia fa centro nel vostro cuore. I fiori di lillà ricordano forse il primo amore, come canta Petrolini, ma se non potete avere chi volete, cercate almeno di non sciupare la vostra vita nel troppo commercio con la gente. Entrate nell'ambiente professionale da protagonisti e sarete applauditi. Mercurio, pianeta della parola, vi suggerisce di dire anche qualche bugia… ma in modo così convincente che voi stessi restate affascinati del suono della vostra voce.

Cancro

Luna in Bilancia fa uscire allo scoperto i punti difficili di una relazione, e non solo sentimentale. Però il transito vi fa vedere anche i punti positivi, quelli forti del rapporto, e vi dice di proseguire. Una nuova grinta sarà portata da Mercurio in Toro, momenti ardenti già domani sera sotto l'incanto della Luna in Scorpione, certo che anche la vostra vita in questo periodo è fuori dai binari della stabilità, della organizzazione. L'amore aumenta il prezzo che alla fine è lui stesso a pagare.

Leone

Luna ancora in Bilancia, è indicata per affrontare problemi che non siete riusciti a chiarire negli ultimi giorni. Controllate le questioni scritte, la ripartenza nel lavoro per il vostro segno non è mai semplice perché il Leone deve essere sempre primo per poter sentirsi soddisfatto, ancora tante le opposizioni che vi aspettano al varco. Nella stagione del Toro l'ambiente diventa una giungla, ma l'amore riserva sempre una emozione fortissima e spesso arriva del tutto inattesa.

Vergine

Sempre più innamorata questa Luna che si avvicina allo Scorpione, insieme al Sole vi aiuterà nelle questioni familiari e abitative. Questi influssi, specie se consideriamo Mercurio che entra in Toro, sono veramente molto buoni, da non perdere, se avete bisogno di sistemare il parco di beni immobili, uffici, magazzini, negozi. Potreste anche vendere con profitto, ma ancora più vicina una svolta clamorosa nella carriera. Lontano lontano anche l'amore sarebbe più amore.

Bilancia

Questa Luna nel segno non teme nulla, rilanciatevi in una veste nuova nel lavoro, preparate un piano ambizioso, aspettatevi anche situazioni che richiedono nervi d'acciaio, ma di questo si occupa Marte. Ultime ore di Mercurio negativo, domani raggiunge il Sole in Toro, la musica cambierà e sarete voi a suonarla. Donne Bilancia, non avete possibilità di fuga, un uomo vi guarda. Giove, per voi splendido, è l'essenza della perfetta mascolinità. Viaggio imprevisto.

Scorpione

Il tempo guarisce, il tempo cancella. Ma non per tutti è così, di sicuro non per voi scorpioni che riuscite anche a cancellare delusioni subite, ma non dimenticate mai. Sotto questo profilo siete più elefanti che Fenice. Però, diciamolo, in questi giorni e nelle prossime notti, che sono come una colata d'argento, un'esperienza d'amore passata non brucia più. Luna piena avrà delle sorprese per voi. Dovete combattere l'ansia, questo sì, perché Marte è davvero pressante.

Sagittario

Ed è subito sera… Quando si presenta una Luna così favorevole, come questa in Bilancia, uno dovrebbe trovarsi in ambienti prestigiosi, località alla moda, partecipare o organizzare feste. Bisogna insomma essere in mezzo alla gente, perché questa è la vostra natura. Per quanto riguarda il lavoro e gli affari, il campo del successo appare bollente, Mercurio generoso con i soldi. Ricordate ancora quella cartomante che vi predisse un amore grande? È qui.

Capricorno

Luna in Bilancia si oppone ai pianeti in Ariete, cautela se soffrite di allergie, vie respiratorie, stomaco. Si tratta di disturbi passeggeri, ma dovete stare attenti a non frequentare posti affollati, vi riscatterete con la vita mondana e sociale durante il weekend, quando sarete baciati dalla passionale Luna piena in Scorpione. Da domani, Mercurio ritorna amico in Toro, avrete di più se vi abbandonate all'intuito, alla fantasia, alle reazioni che sorprendono gli altri.

Acquario

Innamoriamoci sotto questa magnifica Luna in Bilancia, abbiamo tempo fino a domani sera, quando cambierà in Scorpione. In quel segno, che è pur sinonimo di sensualità, per voi diventa più importante per la professione e in questo vi aiuta perché diventa molto ambiziosa e anche cattiva, per raggiungere il suo scopo. Attenti a non perdere un appuntamento di lavoro, affari, dovete approfittare della collaborazione di Mercurio ancora oggi nel segno dell’Ariete

Pesci

Questa Luna in Bilancia che diventerà spettacolare nello Scorpione, annuncia un weekend eccellente per la vostra attività. Domani dovreste ripartire e farvi sentire, vedere, agire. Adesso sì, mentre è già vicino all'Ariete, Saturno diventa il simbolo della vostra ripresa. Protetti anche da Giunone, figlia di Saturno, nonché sorella sposa di Giove, dispensiera di ricchezza, protettrice dei matrimoni e dei parti. E voi siete segno "doppio", perché - dopo - trovate sempre una seconda possibilità.