Leone XIV, domenica primo "Regina Coeli". Il 18 la Messa di inizio Pontificato

09 maggio 2025 a

a

a

Dieci appuntamenti in 15 giorni più la messa di inizio pontificato e quella Pro Ecclesia a Romano Pontefice del venerdì mattina. Nessun riferimento, però, agli eventi giubilari in concomitanza. È fitta l'agenda di Papa Leone XIV. Sabato mattina, 10 maggio, il nuovo Pontefice incontrerà i cardinali, domenica mattina si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro per il suo primo "Regina Coeli". Lunedì 12 Prevost incontrerà i giornalisti di tutto il mondo che, in questi giorni, hanno raccontato il Conclave. C'è poi un buco fino a venerdì 16. In questo giorno l'agenda comunicata dalla Prefettura della Casa Pontificia prevede l'incontro con il Corpo Diplomatico (Capi Missione). Domenica 18 maggio, alle 10, sarà il momento della Messa di inizio Pontificato in una data particolare per quanto riguarda la storia della Chiesa visto che il 18 maggio 1920 nasceva San Giovanni Paolo II.

La settimana successiva sarà, invece. dedicata alla presa di possesso delle Basiliche romane. Si comincia martedì 20 con San Paolo Fuori le Mura. Mercoledì 21 maggio, invece, sarà il momento della prima udienza generale. Appuntamento, questo, che Papa Francesco era solito tenere alle 9 di mattina. L'agenda di Leone XIV, al momento, non indica nessun orario. Sabato 24 maggio il nuovo Papa vedrà la Curia Romana e i dipendenti vaticani. Questa prima pagina dell'agenda del nuovo Pontificato si chiude con una domenica intensa, quella del 25 maggio. A mezzogiorno Leone XIV reciterà il Regina Coeli, nel pomeriggio prenderà possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano prima e Santa Maria Maggiore poi. Quest'ultimo atto porterà il nuovo Papa nel luogo dove riposa il corpo del suo predecessore, Papa Francesco. Al momento non si fa riferimento ad alcuna presenza negli eventi giubilari in programma. Ma si tratta di un'agenda di "principali" appuntamenti.