Papa Leone XIV, le congratulazioni di Trump a Prevost: “Un grande onore per gli Usa”

"Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa", è questo quanto ha scritto il presidente Usa Donald Trump sui social network dopo la fumata bianca per il successore di Papa Francesco. "E' un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l'ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!".

Il primo discorso di Papa Leone XIV: "Il male non prevarrà, costruiamo ponti. Grazie a Bergoglio”

"Il primo Papa americano", la 'prima volta' raccontata dalla stampa degli Stati Uniti. "Scelto il primo Pontefice americano", titola il Washington Post in apertura del suo sito. "Robert Francis Prevost scelto come primo Papa americano", scrive il New York Times. "Il cardinale Robert Francis Prevost diventa il primo Papa americano", gli fa eco il Wall Street Journal. "Robert Prevost diventa il primo Papa americano e prende il nome di Leone XIV", titola Politico. "Primo Pontefice americano: il cardinale Prevost presentato come Leone XIV", scrive The Hill. Prevost è nato a Chicago e il Chicago Tribune scrive del "primo Papa americano nella storia" e come "da tempo esistesse un tabù contro un Papa americano, ma Prevost sembrava eleggibile anche perché è cittadino peruviano e ha vissuto per anni in Perù".