Papa Leone XIV, il primo discorso a San Pietro: "Il male non prevarrà, costruiamo ponti. Grazie a Bergoglio”

Il nuovo Papa Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Papa Leone XIV, si è affacciato dalla loggia delle benedizioni e ha salutato la folla in Piazza San Pietro vestito con mozzetta e rocchetto. Queste le sue parole ai fedeli: "La pace sia con tutti voi fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo Risorto e anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutti i popoli. Dio ci ama tutti incondizionatamente. Ancora conserviamo nelle nostre orecchie quella voce debole di Papa Francesco, che benediva Roma e il mondo intero quella mattina di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella benedizione, Dio ci ama tutti e il male non prevarrà. Senza paura, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Aiutateci voi a costruire ponti con il mondo. Grazie a Papa Francesco".

Papa Leone, la storia del nome e chi è stato l'ultimo a sceglierlo prima di Prevost

"Alla Chiesa di Roma – ha proseguito - un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme di essere una chiesa missionaria, che costruisce ponti e dialogo, sempre aperta a ricevere tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità e della nostra vicinanza. Vogliamo essere una chiesa che cerca sempre la pace. Dio ci vuole bene, vi ama tutti, il male non prevarrà. Andiamo avanti senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra noi. Siamo discepoli di Cristo, che ci precede, il mondo ha bisogno della sua luce, ci aiuti a costruire ponti con dialogo e l'incontro, unendoci per essere un popolo sempre in pace”. “Grazie a Papa Francesco", ha detto il nuovo pontefice e la folla in Piazza San Pietro ha accolto l'omaggio con un lungo applauso e un boato.

Il nuovo Papa è l'americano Robert Francis Prevost, sarà Leone XIV

Papa Prevost, nel suo primo intervento, ha fatto riferimento ad una "Chiesa missionaria, che costruisce ponti e dialogo, sempre aperta a ricevere tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, della nostra presenza, del nostro dialogo, del nostro amore. Una chiesa che cammina, che cerca sempre la pace, la carità e che cerca di essere sempre vicina a coloro che soffrono". Robert Prevost è il primo Papa originario degli Stati Uniti, essendo nato 69 anni fa a Chicago, ma è anche cittadino del Perù. Prevost, infatti, ha acquisito la doppia cittadinanza nel 2015 dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita come missionario in Perù. Dal 2015 al 2023 è stato vescovo di Chiclayo, città nel nord-ovest del Paese andino.