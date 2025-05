Conclave, ecco le aree dove scatena maggiori interazioni sui social

Luca De Lellis 08 maggio 2025 a

a

a

Gli occhi del mondo intero puntati sul comignolo di San Pietro presidiato dal gabbiano più famoso del web. Dal quale, per ora, sono uscite soltanto fumate nere. Una nella serata del 7 maggio e l’altra nella mattinata dell’8 maggio. E nell’attesa, per molti trepidante, che si riveli l’erede di Papa Francesco alla guida del Vaticano, la prima giornata di Conclave ha già espresso i suoi verdetti a livello di risultati social. Poco meno di 3 milioni di interazioni (commenti, reaction e condivisioni) sui tre principali social – Facebook, Instagram e X – sono emerse nel conteggio relativo ai post pubblici contenenti le parole chiave “black smoke” e “fumata nera” che hanno accompagnato le prime 12 ore di votazione dei 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina.

Sistina tra trattative e preghiere. Quel ticket Parolin-Tagle Papa e Segretario di Stato

Un dato – questo riportato nel report dell’agenzia di comunicazione Arcadia – che aiuta a comprendere quanto l’elezione del nuovo pontefice sia un evento unico anche in termini di curiosità e partecipazione pubblica. Ma non è il solo esito interessante dello studio condotto dallo spin doctor di Arcadia Domenico Giordano. L’interesse suscitato dal Conclave è ripartito geograficamente in due aeree principali: l’America centromeridionale, terra natìa di Bergoglio, e la capitale d’Italia, dove ha sede il Vaticano. Ma tra le prime cinque città del mondo dove si è registrato il maggior numero di conversazioni digitali, appaiono anche alcune sorprese. Certamente non Roma. Di più, invece, Città del Messico, Madrid, Manila (capitale delle Filippine) e Lima (Perù). Per quanto riguarda i post dal maggiore successo a livello di interazioni sui diversi social, su Instagram vince la pagina di infotainment Pubity seguita da 40 milioni di follower. Mentre su X (l’ex Twitter) il primato se lo aggiudica il post dell’account Pop Crave, pagina di divulgazione della cultura pop seguita da 2 milioni di follower.

Metro, la linea A verso il Vaticano presa d'assalto dai borseggiatori: "Più di 100"

Analizzando le emozioni manifestate dagli utenti nei confronti delle notizie relative alle fumate nere, si può vedere come – seppur con uno scarto minimo – il popolo social mostra comunque un atteggiamento positivo. Intanto ne hanno beneficiato anche gli account social ufficiali del Dicastero della Comunicazione del Vaticano che stanno incrementando la loro schiera di seguaci, con i primi cinque profili che hanno evidenziato una crescita complessiva di 300mila follower. Una valutazione a trecentosessanta gradi del Conclave, come ogni altro fenomeno sociale odierno, non può prescindere anche da uno studio delle dinamiche e delle interazioni social.