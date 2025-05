Metro, la linea A verso il Vaticano presa d'assalto dai borseggiatori: "Più di 100"

08 maggio 2025 a

a

a

"Attenzione, ci sono oltre 100 borseggiatori a bordo": è questo l'annuncio choc diffuso in interfono sulla linea A della metropolitana di Roma, nella direzione che porta a piazza San Pietro. Ad avvisare i turisti e i romani che si stavano muovendo verso il Vaticano è stato il macchinista del mezzo durante la sosta alla fermata della stazione Termini. Lo riporta l'Ansa. Sbigottiti i passeggeri che, seppur abituati alla presenza di squadre di scippatori e a tenere stretti zaini e averi, non si aspettavano che, in occasione del Conclave, i borseggiatori potessero prendere la metro d'assalto quasi fino a riempirla.