Sistina tra trattative e preghiere. Quel ticket Parolin-Tagle Papa e Segretario di Stato

Francesco Capozza 08 maggio 2025 a

a

a

Quale andamento esatto avranno avuto le votazioni di questo Conclave 2025 potremmo non scoprirlo mai, o forse tra qualche anno emergerà il diario segreto di un cardinale come avvenne dopo l’elezione di Joseph Ratzinger. Oppure il Papa che sarà eletto deciderà di raccontarlo lui stesso, come ha fatto Bergoglio; d’altronde l’unico a poter rompere il segreto sull’elezione del successore di Pietro è lui stesso, l’eletto. Cosa è accaduto nella prima votazione svoltasi ieri sera si saprà forse con il tempo, intrecciando resoconti anonimi di qualche partecipante, ma quanto si stesse profilando nelle ore immediatamente precedenti all’«Extra Omnes» è già tema di dibattito, ragionamento, valutazione tra le Sacre Mura che da ieri sera sono sprofondare nel più assoluto silenzio, almeno apparente.

Conclave, il cardinale Bagnasco: "Il Pontefice deve piacere a Dio, non al mondo"

Perché una cosa è certa: le trattative, gli incontri riservati, i gruppi di discussione tra i 133 uomini muniti di porpora sono proseguiti fino a tarda sera all’interno della blindatissima Casa Santa Marta. La prima votazione serve sempre a pesarsi, a mostrare i propri numeri e i muscoli di ogni singolo gruppo che appoggia questo o quel candidato a Soglio. Il fatto che i cardinali abbiano deciso di procedere immediatamente al primo scrutinio già ieri pomeriggio (era loro facoltà prevista dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di rimandare il voto iniziale a stamattina) conferma la volontà diffusa di non perdere ulteriore tempo ma ha dato loro anche il vantaggio di utilizzare la prima sera per continuare sostituto a sé stesso al vertice della diplomazia vaticana.

Conclave, secondo giorno al via: oggi previsti fino a quattro scrutini

Solitamente, infatti, il nuovo pontefice proroga «donec aliter provideatur», fino a quando non sarà deciso altrimenti, il Segretario di Stato del suo diretto predecessore ma nel caso in cui Parolin dovesse vestire la talare bianca si troverà subito a doverne scegliere uno tutto suo. E questo dettaglio di non poco conto in un certo senso potrebbe anche facilitare le trattative del candidato in pectore ma viceversa anche provocare il rischio d’incartarsi tra tanti aspiranti che per far confluire i loro più o meno In pole position Da sinistra il cardinale Victor Manuel Fernandez che potrebbe essere confermato Prefetto per la Dottrina e Luis Antonio Tagle, in odor di Segretario. a destra Pietro Parolin.