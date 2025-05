Prezzi benzina, sempre più giù i costi alla pompa: ribassi senza sosta

05 maggio 2025 a

Quinto calo consecutivo, per quanto lieve, delle quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent ha aperto questa mattina sotto i 60 dollari per la prima volta dal gennaio 2021, spinto al ribasso dalla decisione dei Paesi dell'OpecPlus di accelerare l'aumento di produzione deciso lo scorso dicembre. Continuano a scendere anche i prezzi dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,702 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,704, pompe bianche 1,697), diesel self service a 1,595 euro/litro (-3, compagnie 1,599, pompe bianche 1,586). Benzina servito a 1,846 euro/litro (-3, compagnie 1,887, pompe bianche 1,767), diesel servito a 1,740 euro/litro (-3, compagnie 1,783, pompe bianche 1,657). Gpl servito a 0,730 euro/litro (-1, compagnie 0,740, pompe bianche 0,719), metano servito a 1,470 euro/kg (-6, compagnie 1,470, pompe bianche 1,471), Gnl 1,360 euro/kg (-22, compagnie 1,366 euro/kg, pompe bianche 1,355 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,796 euro/litro (servito 2,066), gasolio self service 1,698 euro/litro (servito 1,977), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,527 euro/kg, Gnl 1,479 euro/kg.