Meteo, Sottocorona: "Fenomeni intensi ma poco frequenti". Dove cambia il tempo

05 maggio 2025 a

a

a

Zone nuvolose stanno attraversando l'Italia e il sole, che nelle scorse giornate è stato il vero protagonista, sembra già un lontano ricordo. Paolo Sottocorona, però, ha invitato a non perdere la speranza. "Vedete tutte queste zone in giallo o in rosso che prendono gran parte del nord, il nord est, poi la Liguria, poi scendono anche all'altezza della Toscana in parte delle Marche?", ha chiesto il meteorologo agli spettatori di Omnibus indicando la mappa. Poi ha proseguito spiegando che, in quelle aree, i fenomeni saranno "intensi ma un po' meno frequenti". Più deboli le piogge al centro, al sud il grigio e qualche pioviggine.

Riparte il maltempo: "C'è il rischio supercelle temporalesche". Cosa sono

Come evolve la situazione? "C'è qualche fenomeno intenso in meno, però sono ancora presenti al nord, il nord est tra Toscana e Umbria. Al centro, invece, di fenomeni particolarmente intensi non ce ne sono, ancora meno al sud che resta un po' fuori da questa circolazione", ha spiegato. Mercoledì, poi, "al nord i fenomeni intensi ci sono ma diventano isolati", ha comunicato Sottocorona. Al centro, invece, nel complesso "i fenomeni non sono molto intensi. Al sud qualche nuvola, ma di piogge non se ne prevedono", ha aggiunto. Quanto alle temperature minime, "non ci sono grandi abbassamenti perché inizialmente i venti sono meridionali", ha concluso.