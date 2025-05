Meteo, Sottocorona vede nero: "Peggioramento forte". Dove cambia tutto

03 maggio 2025 a

Paolo Sottocorona lo aveva anticipato: la stabilità delle ultime giornate è destinata a perdersi nelle prossime ore. "Un cenno di cambiamento c'è", ha confermato infatti stamattina. Dove? Sulle zone alpine, specie su quelle occidentali, Piemonte e Valle d'Aosta. Sul resto del Paese "forse arriva qualche nuvola, il grigio", ha detto l'esperto in diretta dallo studio di Omnibus, dove ha diffuso le ultime previsioni meteo. Un segno, questo, "di qualcosa che sta cambiando".

Già da domani, domenica 4 maggio, "il cambiamento al nord c'è e come e poi si arriva anche quasi in pianura, o comunque in zone non soltanto montuose, con fenomeni che vanno nell'intensità fra il giallo e il rosso, quindi sono precipitazioni molto abbondanti", ha spiegato Sottocorona. È un "peggioramento forte che prende una zona piuttosto vasta". Molto "più blando", invece, il peggioramento sulle regioni del centro, dove le piogge sono "in prevalenza deboli".

Cambio di passo netto è atteso per la giornata di lunedì, in cui "questa zona di maltempo forte rimane, anzi si intensifica sicuramente sulle regioni centrali e su quelle orientali del nord, alta Toscana e Liguria", ha continuato il meteorologo. Al centro e al sud, "qualche pioggia c'è fra Lazio e Campania", ha concluso.