Meteo, Sottocorona avverte: "Peggioramento? Direi marcato". Ecco dove e quando

Scarsità di nuvole e temperature decisamente piacevoli. L'Italia, nei giorni del ponte del Primo Maggio, è stata graziata e sta sperimentando un equilibrio meteorologico che mancava da un po'. "L'alta pressione non si vede dal satellite, ma si vedono gli effetti, cioè la scarsità di nuvole", ha spiegato stamattina Paolo Sottocorona a Omnibus. Certo, "piano piano quei sistemi, che nei giorni scorsi abbiamo visto molto intensi sul vicino Atlantico, si sono un po' smontati e qualche nuvola avanza", ha specificato l'esperto indicando la mappa, ma non ci sono preoccupazioni di alcun tipo per la giornata di oggi. Si segnala infatti soprattutto "una particolare scarsità di nuvole".

Domani già il primo cambiamento: "Queste nuvole, che si affacciano da ovest, poi arrivano anche al centro e al sud, però cambia soprattutto il meccanismo, la circolazione del tempo, perché sulle zone alpine, in parte prealpine, specie quelle occidentali, arrivano precipitazioni", ha continuato Sottocorona. È l'inizio di un peggioramento vero e proprio? Se si osserva il quadro per la giornata di domenica, "direi di sì", ha confermato il meteorologo. "Le piogge raggiungono il centro. Al nord, sulle zone alpine, prealpine ci sono fenomeni intensi. Quindi è un peggioramento marcato del tempo ed è dovuto all0ingresso di una vera e propria perturbazione", ha concluso.