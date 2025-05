Meteo, quanto dura il caldo? Giuliacci avverte: "Lunga fase piovosa". Le date

02 maggio 2025 a

Ancora caldo africano poi il clamoroso cambio di scenario. A fornire le previsioni meteo di sabato 3 maggio e per i giorni a venire fino al 10 maggio è il colonnello Mario Giuliacci che spiega come passeremo "dai 25 gradi" a "7-8 giorni piovosi, soprattutto al centro nord".

