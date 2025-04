Intelligence, la società israeliana CGI Group apre nuova sede a Roma

30 aprile 2025 a

Si rafforza in Italia CGI Group, società israeliana che opera nei settori della business intelligence, cybersecurity, supporto al contenzioso e consulenza strategica, che ha aperto quest'anno una sede operativa a Roma consolidando la propria presenza sul suolo nazionale ed europeo. Fondata oltre 35 anni fa, CGI Group ha annoverato clienti importanti come il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Salomé Zourabichvili (ex Presidente della Georgia), Benny Gantz (capo di stato maggiore, membro della Knesset e head del White Blu party), Seragon Company, German Museum Dresden, Austrian Bank (Raiffaisen), TEVA Company. Il Gruppo è guidato dal Presidente Yacov Perri, ex direttore dello Shin Bet, l'agenzia israeliana di intelligence interna. Il CEO Zvika Nave, noto per la sua discrezione e l'approccio diretto ai casi complessi, ha costruito una reputazione solida nella risoluzione di crisi su scala internazionale. A guidare il presidio italiano è invece Oren Ziv, figura emergente della diplomazia e sicurezza nazionale israeliana, con esperienze all'ambasciata di Israele a Roma e Nuova Delhi. Tra i clienti italiani figura Cristiano Rufini, Presidente di Olidata SpA, storica azienda del settore ICT nonché primario operatore nel mercato informatico tricolore. Il mandato affidato da Rufini a CGI Group è quello di rafforzare l'immagine pubblica dell'azienda e sottolinea la volontà di giocare la partita del rilancio senza esitazioni. «Non commentiamo sui nostri clienti e sulle nostre operazioni nel mondo attraverso i media. Il nostro successo parla da sé. Sottolineiamo che CGI Group è assistita da consulenti legali in ogni Paese in cui operiamo, per garantire che le nostre attività siano conformi alle leggi locali», ha commentato Zvika Nave, Ceo di CGI Group.