Il pre-Conclave entra nel vivo: cosa succederà il 7 maggio

Il Pre-Conclave entra nel vivo, alle Congregazioni generali si inizia a discutere del futuro della Chiesa. Ieri è stata annunciata la data in cui i Cardinali si chiuderanno nella Cappella Sistina fin quando non sarà stato eletto il 267mo successore di Pietro. Il giorno scelto è mercoledì prossimo 7 maggio. Al mattino il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio, celebrerà nella basilica di San Pietro la Messa Pro Eligendo Romano Pontifice e già dalle parole che pronuncerà nell’omelia si potrà forse capire in che direzione vorrà dirigersi l’assemblea dei porporati. Nel pomeriggio dello stesso giorno i cardinali sono convocati per le 16.30 nella Cappella Paolina e di lì si muoveranno poco dopo in processione in ordine di appartenenza gerarchica nell’attigua Cappella Sistina. Una volta entrati, i porporati giureranno ad uno ad uno sul Vangelo, promettendo di eleggere colui che secondo la loro coscienza è il più idoneo a prendere in mano il timone della Barca di Pietro. Subito dopo aver espletato questo rito, il Maestro delle cerimonie pontifice, mons. Diego Ravelli, pronuncerà la fatidica frase: “Extra Omnes”, fuori tutti. Da quel momento i cardinali saranno segregati fin quando non avranno dato alla Chiesa il nuovo Papa. Il punto di Francesco Capozza. Una volta rimasti soli, i cardinali decideranno se procedere subito alla prima votazione (come accaduto sia nel Conclave del 2005 che in quello del 2013) o rinviare il primo scrutinio al mattino successivo. (Francesco Capozza)