Conclave, mossa di Becciu: "Esclusione non legale". Il giallo delle due lettere firmate F.

Il Conclave che decreterà il successore di Papa Francesco al soglio di Pietro si avvicina ed esplode il caso legato alla presenza nella Cappella Sistina del cardinale Angelo Becciu. Sul suo sito web, il Vaticano elenca il 76enne cardinale come un "non elettore", accomunandolo a coloro che hanno raggiunto l'età di 80 anni. Becciu, spinto alle dimissioni da Papa Bergoglio nel 2020 per il caso del palazzo di Londra ma che ha conservato il titolo cardinalizio, parlando con Reuters, ha confermato che l'elenco vaticano dei cardinali non eleggibili "non ha alcun valore legale", che non c'è stata "alcuna volontà esplicita" di escluderlo dal Conclave e che non gli è mai stato chiesto di rinunciare formalmente al privilegio per iscritto.

La previsione di Capozza sul Conclave e il destino di Becciu: “Segnale di unità della Chiesa”

Inoltre Becciu ha sottolineato di aver incontrato Papa Francesco, nel gennaio scorso, prima del ricovero avvenuto in febbraio, e il Pontefice gli avrebbe detto di essere vicino a una soluzione. "Penso di aver trovato una soluzione", le parole di Francesco, citate dal cardinale. "Saranno i miei fratelli cardinali a decidere", ha concluso il porporato sardo, riferendosi alle riunioni delle Congregazioni che si stanno svolgendo in questi giorni.

Al via la discussione sul futuro papa: la parola passa aii cardinali

Intanto la domanda serpeggia tra dentro e fuori le stanze vaticane: Becciu entrerà o no in Conclave? Al momento, il Vaticano tace sul punto rinviando a dopo i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno domani. Ma nel corso delle Congregazioni dei cardinali - la quarta è cominciata alle 9 - alle quali starebbe partecipando anche Becciu, il caso è esploso. Inizialmente, secondo quanto riporta il Domani in un articolo di Giovanni Maria Vian, pare che il decano card. Giovanni Battista Re avrebbe dato l'ok al porporato sardo. Il Camerlengo Farrell invece avrebbe rivelato che il Papa aveva intenzione di escluderlo. Sarebbe stato il card. Pietro Parolin a mostrare le prove a Becciu, con due lettere dattiloscritte e siglate dal Pontefice con la "F" che lo escluderebbero dal Conclave: una, riporta sempre il quotidiano, è del 2023, l'altra è dello scorso mese di marzo, quando Bergoglio affrontava la polmonite. Oggi le parole di Becciu che rendono più fitto il giallo.