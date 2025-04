Porta a Porta, la previsione di Capozza sul Conclave: “Becciu ci sarà, segnale di unità della Chiesa”

24 aprile 2025 a

“La decisione se far entrare il cardinale Becciu in Conclave, a mio avviso, dovrebbe essere presa collegialmente da tutti i Cardinali in una delle prossime Congregazioni generali”. Così Francesco Capozza, vaticanista de Il Tempo, ha risposto alla domanda di Bruno Vespa nel corso dell’edizione del 23 aprile di Porta a Porta su chi è titolato a prendere questa decisione. “In punta di diritto potrebbe anche decidere il Decano, il cardinale Giovanni Battista Re, ma penso sia più opportuno che siano tutti i porporati insieme, perché durante la Sede Vacante la Chiesa è governata dal Sacro Collegio nella sua interezza”.

Per quanto riguarda la dubbia scelta di equiparare Becciu, che ha 76 anni, ad un cardinale non elettore ultraottantenne, Capozza ha precisato: “Non esiste un atto giuridico papale nei confronti di Becciu che lo privi del diritto più importante per un Cardinale, quello di eleggere il Romano Pontefice. Il Papa può togliere il cardinalato nella sua interezza, com’è accaduto tre volte dal ‘900 ad oggi, e a quel punto il presule non ha più nemmeno diritto di vestire la porpora. Non è stata questa la scelta di Bergoglio nei confronti di Becciu”.

“Io comunque ritengo - ha concluso Capozza nella trasmissione di Rai1 - che Becciu entrerà nella Sistina e potrà prendere parte all’Elezione del successore di Francesco. Sarebbe un segnale che la Chiesa è unita e che non si possono far polemiche in un momento così delicato”.