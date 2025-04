Terza Congregazione, al via la discussione sul futuro papa

24 aprile 2025 a

Si è svolta la Terza Congregazione generale dei cardinali. Vi hanno preso parte "113 i cardinali presenti, 34 sono i cardinali intervenuti. La sessione è durata 3 ore". Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing coi giornalisti. "Il sesto giorno dei Novendiali sarà celebrato dal cardinal Fernandez e non dal cardinal Farrel", ha detto ancora Bruni comunicando che, in questi giorni, ci saranno anche 2 meditazioni. La prima sarà tenuta dall'abate Donato Ogliari e quella prima dell'inizio del Conclave sarà tenuta dal cardinale Raniero Cantalamessa".

La Terza Congregazione Generale dei Cardinali si è svolta nell'Aula Nuova del Sinodo alla presenza di 113 cardinali. I lavori si sono aperti con un momento di preghiera. Nel corso della Congregazione ha avuto luogo il giuramento dei Cardinali che non lo avevano ancora prestato, secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Durante la sessione si sono registrati 34 interventi. Nel corso dell'incontro è stata comunicata una variazione relativa alla celebrazione del sesto giorno dei Novendiali: la Santa Messa sarà celebrata dal Cardinale Víctor Manuel Fernández e non dal Cardinale Kevin Joseph Farrell come precedentemente indicato. Sono stati, inoltre, definiti i nomi dei due ecclesiastici incaricati di offrire le meditazioni secondo quanto stabilito dalla Universi Dominici Gregis. La prima riflessione, prevista per l'inizio della prossima settimana, sarà affidata a Dom Donato Ogliari, abate di San Paolo fuori le Mura. La seconda meditazione, che aprirà il Conclave, sarà tenuta dal Cardinale Raniero Cantalamessa. Nel corso della sessione è stata anche effettuata la lettura dei primi capitoli della Universi Dominici Gregis. Al termine, con alcuni interventi, è iniziata una riflessione condivisa sulla Chiesa e il mondo. La prossima Congregazione è prevista per venerdì alle 9.