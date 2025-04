Conclave 2025, il cardinale Bychok è il più giovane di tutti: chi è il porporato ucraino

24 aprile 2025 a

a

a

Sarà l’ucraino Mykola Bychok, vescovo della città australiana di Melbourne, il più giovane membro del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, scomparso lunedì. Il 45enne è stato creato cardinale il 7 dicembre 2024, nell’ultimo Concistoro presieduto dal Pontefice, che ha così completato la selezione dei 135 porporati chiamati a eleggere il nuovo Papa. Il giorno dopo la sua nomina, intervistato dall’emittente pubblica australiana ABC, Bychok ha confessato di non aver mai immaginato di ricoprire una simile carica a un’età così giovane. Nato a Ternopil, ha dichiarato di voler essere un cardinale “accessibile” e di voler continuare a denunciare con forza la guerra in Ucraina, da lui definita un genocidio perpetrato dalla Russia.

Claudio Gugerotti, il cardinale diplomatico. Ecco chi è l'italiano che cresce nel Conclave

Bychok arriva a Roma esattamente vent’anni dopo la sua ordinazione sacerdotale. Vive a Melbourne dal gennaio 2020 e guida l’eparchia dei Santi Pietro e Paolo per la Chiesa greco-cattolica ucraina. È stato consacrato vescovo pochi mesi dopo il suo arrivo in Australia. Il suo percorso ecclesiastico è stato rapido: a 15 anni era già chierichetto e, a 17, entrava in monastero. Ha emesso i voti nel 1998 e ha completato gli studi religiosi nel 2001 presso l’Istituto Superiore di Spiritualità del beato Mykolay Charnetsky, sacerdote ucraino perseguitato dal regime sovietico durante la Seconda guerra mondiale. Bychok è membro della congregazione dei Redentoristi. Ordinato diacono nel luglio 2004 e sacerdote nel 2005, ha trascorso i primi anni del ministero in Russia, a Prokopyevsk, in Siberia. Tornato in Ucraina nel 2007, ha operato principalmente nella regione di Leopoli fino al 2015, anno in cui si è trasferito negli Stati Uniti come vicario della parrocchia cattolica ucraina di San Giovanni Battista a Newark, nel New Jersey. Nel 2020 è stato nominato a capo dell’eparchia di Melbourne.

Futuro Papa? Duello Parolin-Zuppi. Dall'Asia di Tagle a Grech, fino al patriarca Pizzaballa

Mentre Bychok è il cardinale più giovane del Collegio, i più anziani sono l’italiano Angelo Acerbi e l’argentino Esteban Estanislao, entrambi 99enni, che tuttavia non potranno partecipare al Conclave in virtù della norma che esclude gli ultraottantenni. Saranno in totale 117 i cardinali esclusi. Tra gli elettori, il più anziano è lo spagnolo Carlos Osoro Sierra, 79 anni, arcivescovo emerito di Madrid.