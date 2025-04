Papa Francesco, da domenica possibili le visite alla tomba

24 aprile 2025 a

La tomba del Papa nella Basilica di S. Maria Maggiore sarà visitabile da domenica mattina. L'ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, spiegando che ci sarà la diretta tv del passaggio del feretro da San Pietro a S. Maria Maggiore mentre la tumulazione non avrà copertura mediatica e resterà "momento riservato".

Da sedici secoli, la Basilica di Santa Maria Maggiore svetta sul colle Esquilino, testimone silenziosa della storia di Roma. Tra mosaici paleocristiani e reliquie millenarie questo luogo di culto e' tornato al centro dell'attenzione mondiale con la notizia della sepoltura di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Fondata nel V secolo e consacrata da Papa Sisto III, Santa Maria Maggiore e' una delle quattro basiliche papali di Roma, insieme a San Pietro, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le mura. Sabato 26 aprile, dopo i funerali che si terranno alle 10 nella Basilica di San Pietro, il feretro di Papa Francesco verra' trasferito a Santa Maria Maggiore, dove sara' tumulato in un loculo tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, nella navata sinistra. Sulla sua lapide, per sua espressa volonta', ci sara' solo la parola: "Franciscus". La bara sara' deposta nella terra nuda, in segno di umilta' e semplicita'. Bergoglio e' il primo Pontefice in oltre 120 anni a essere sepolto fuori da San Pietro. L'ultimo fu Leone XIII, tumulato nella Basilica di San Giovanni in Laterano nel 1903. La tradizione vuole che la maggior parte dei pontefici venga sepolta nelle Grotte Vaticane, ma Santa Maria Maggiore ha gia' accolto nel tempo le spoglie di sette Papi: Onorio III (nel 1227), Niccolo' IV (nel 1292), Pio V (nel 1572), Sisto V (nel 1590), Clemente VIII (nel 1605), Paolo V (nel 1621) e Clemente IX (nel 1669).