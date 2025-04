Prezzi benzina, ulteriore discesa dei costi alla pompa: a quanto arrivano le medie

24 aprile 2025 a

a

a

Tornano a scendere, dopo una settimana di rialzi, le quotazioni dei prodotti raffinati. Riprende la discesa anche per i prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, dopo i ribassi sui listini registrati ieri. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,716 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,718, pompe bianche 1,710), diesel self service a 1,611 euro/litro (-2, compagnie 1,615, pompe bianche 1,602). Benzina servito a 1,859 euro/litro (-2, compagnie 1,900, pompe bianche 1,780), diesel servito a 1,755 euro/litro (-2, compagnie 1,798, pompe bianche 1,672). Gpl servito a 0,732 euro/litro (-1, compagnie 0,742, pompe bianche 0,721), metano servito a 1,488 euro/kg (-2, compagnie 1,484, pompe bianche 1,490), Gnl 1,386 euro/kg (-1, compagnie 1,390 euro/kg, pompe bianche 1,383 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,813 euro/litro (servito 2,081), gasolio self service 1,719 euro/litro (servito 1,991), Gpl 0,855 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,473 euro/kg.