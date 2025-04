Meteo, “temperature ovunque sotto media”. Sottocorona e la data in cui cambia tutto

24 aprile 2025 a

a

a

Che temperature bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? Sopra media o sotto media? L’approfondimento sul meteo è curato dall’esperto di La7, Paolo Sottocorona, che si collega prima della puntata di Omnibus: “La situazione di oggi delle temperature massime evidenzia che nord e metà del centro sono sopra media di un paio di gradi, non moltissimo. Poi c'è una zona con temperature esattamente uguali alle medie degli ultimi 30-40 anni. Al sud, al sud tirrenico, in parte la Calabria, la Sicilia, invece un paio di gradi sotto la media, ma sono le medie di quelle zone, quindi non si parla assolutamente di freddo. Come cambia la situazione nella giornata di domani? Anche il sud, quasi del tutto, si allinea alla normalità. Al nord ancora valori al di sopra della media sempre di un paio di gradi, c'è una zona fredda ma fuori dai nostri confini, quindi tutto sembra andare per il meglio. Andando alla situazione prevista per domenica si va ovunque sotto media di circa due gradi. Questo non significa freddo, significa temperature leggermente più basse di quelle che dovrebbero essere”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, giovedì 24 aprile, ancora fenomeni, quelli da instabilità soprattutto pomeridiana, che riguardano la parte centro orientale del nord, ma sono abbastanza isolati, ancora più isolati quelli che interessano l'Appennino centro meridionale, ma su molte zone c’è solo qualche pioviggine, quindi precipitazioni debolissime, oppure come sulle zone di nord ovest anche delle belle schiarite. Nella giornata di venerdì 25 aprile la situazione rimane con le stesse zone interessate, nord est e zone interne del centro, ma con fenomeni molto più deboli, quindi il tutto si sta indebolendo e abbiamo sempre qualche zona del nord ovest, in parte anche le Isole maggiori, dove di piogge non ce ne sono assolutamente. La situazione di sabato 26 aprile dice che il tempo migliora sulle zone di nord est, leggero peggioramento su quelle di nord ovest, ma anche al centro e al sud, con tempo appena un un po' incerto”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In qualche zona siamo sotto media, ma i valori, anche al sud, difficilmente si allontanano dai 20 gradi. Tendenza in queste prime 24 ore è di qualche diminuzione, soprattutto sulle zone di nord-est, Romagna, Veneto soprattutto. Centro-sud ancora in leggero aumento”.