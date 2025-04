Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 24 aprile: tutti i segni

Branko 24 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 24 aprile 2025.

Ariete

Lavoratori instancabili, avrete Mercurio positivo a lungo, insieme a Marte che transita in un punto felice anche per un importante successo in affari. Nei prossimi otto giorni il vostro conto in banca può arrivare a livelli record, nulla deve sfuggire al vostro controllo e tutto va conquistato. Questo è un ponte che riconduce alla riva dell'amore. Le nuove relazioni hanno qualcosa di magico.

Toro

Le stelle descrivono un felice mese di compleanno, che sarà segnato dalle tre fasi lunari talmente forti da poter cambiare molte situazioni familiari e professionali, in meglio. Oggi è Venere congiunta alla Luna a proteggere i vostri viaggi, amore, soldi. Se cercate una casa per voi o per i figli, guardatevi attorno. Grande intensità amorosa, siete come un calabrone appassionato che ronza intorno alla innocente margherita. Il finale d'aprile sarà una bella esperienza d’amore.

Gemelli

Nei rapporti emotivi, si crea uno stato di tensione fra desiderio di avere qualcuno vicino e il bisogno di sentirsi liberi da vincoli. Ma poi dovete lasciare anche alla persona amata la stessa libertà che desiderate per voi stessi. Noi comprendiamo il vostro atteggiamento, che non dura più di un giorno, perché i Gemelli hanno bisogno di momenti così. L'agitazione interiore dimostra che voi già sentite arrivare nuove possibilità di successo, Marte aumenta la vostra intraprendenza.

Cancro

A chi dedicare questo ponte del 25 aprile? Al vostro amore. Luna e Venere sono insieme in Pesci, transito che porta serenità coniugale, risveglia sogni rosa negli innamorati, protegge le iniziative in casa e fuori, una situazione di tranquillità e serenità così a lungo inseguita favorisce anche nuove amicizie. Interessanti incontri sociali che potranno essere utili per gli affari da programmare il 27.

Leone

Agitazione nell'aria, ma il vostro cielo è ricchissimo sotto ogni punto di vista: affari, imprese professionali (anche industriali), confortanti risposte per chi cerca un’occupazione, problemi domestici in sistemazione. Fermenti nel lavoro, ma se intendete cambiare qualcosa dovete accettare qualche incognita iniziale, che si presenterà il 27-28. Ma in cima a questo luminoso giorno di aprile è l'amore. Una porticina che si apre senza bisogno di bussare.

Vergine

Qualche problema c’è con Luna in Pesci, nelle relazioni strette e nel matrimonio. Non dovete farvi vedere troppo virtuosi o intolleranti, per risolvere i conflitti che sono in voi dovete avere vedute aperte e generosità. Dopo tutto quello che avete passato nei due anni di Saturno contro, ormai sapete affrontare qualsiasi situazione. Cominciano a circolare bene le questioni professionali e finanziarie, molto interessanti i viaggi, meglio se fatti in coppia. Fegato, gambe.

Bilancia

Le cure intraprese con Luna in Pesci, vostro settore della salute, sono appropriate, state però attenti ai vostri punti deboli: gambe, pelle, capelli, palpebre e contorno occhi. Il resto dei pianeti canta di un amore che ha superato molti ostacoli, la donna ha bisogno di un uomo che la faccia brillare in società e invece deve lei fare da balia al marito, fratello, figlio, padre. Le loro questioni pare siano sempre più importanti delle vostre, e pensare che pagate voi! Un’amica vi sta cercando.

Scorpione

Cominciano a essere insopportabili certe vecchie situazioni e banali impedimenti nel campo pratico, Saturno conferma che avete bisogno di lavorare e di collaborare con gente nuova. Infatti questo ponte e quello del 1 maggio porta incredibili novità! Innamorati suscitate tenerezza, l'espressione degli occhi è quella di un bambino davanti a un giocattolo. Non è affatto un giocattolo quell'uomo che vi ha messo gli occhi addosso, Venere porta all'uomo una donna amante-nutrice-generatrice.

Sagittario

Commessi viaggiatori, nel senso che vi piace viaggiare ma anche comprare e vendere. Mercurio è in postazione eccellente, tenete gli occhi aperti quando passate per i negozi, potreste imbattervi in un acquisto che magari domani sarà un investimento prezioso. Fidatevi solo del vostro istinto. Per quanto si possa essere innamorati, ci sono dei momenti in una giornata in cui abbiamo bisogno di stare soli. Diciamo che oggi è così, Luna pessima.

Capricorno

Le glorie del passato non interessano nessuno, in questo giorno reso un po' affollato dalla Luna in Pesci, che diventa invece la vostra ottima guida nella ricerca delle collaborazioni e dei sostegni per il prossimo mese. Il ponte è prezioso proprio perché si conclude con Luna nuova in Toro. Il Sole splende nel punto più alto del vostro cielo, sostiene progetti ambiziosi e originali. Questa sera deliziosi incontri con amici, anche con qualche bizzarro straniero.

Acquario

La situazione che si è creata tra il Toro e il Leone, ovvero famiglia e matrimonio, porta qualche nuvola nel vostro cielo privato ma si tratta di problemi che conoscete da tempo. Forse da anni, se avete una certa età vedete di non esagerare, quale che sia il vostro problema, le stelle preparano un meraviglioso futuro e anche nuovi amori. Siete vulnerabili, rischiate di bruciare il vostro talento. Un lusso che non vi potete permettere, Mercurio è spettacolare per il lavoro, soldi.

Pesci

Un'altra volta avete dalla vostra le stelle più importanti che dicono in coro: avanti! Impostate i progetti magari alla rinfusa, approfondirete e sistemerete i dettagli in maggio. Viaggi decisamente felici, appaganti, spirituali. Ancora una notte con lei: Luna fino a domani mattina nel segno, congiunta a Venere, crea l'atmosfera giusta per i giuramenti d'amore, propizia nuovi incontri che prendono all'istante. Cogliete ogni attimo, le rose di maggio sono già aperte.