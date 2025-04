Prezzi benzina, continua la rapida discesa dei costi: si va ai minimi da ottobre 2021

22 aprile 2025 a

a

a

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, in assenza di quotazioni internazionali per via delle festività pasquali. La benzina ha toccato il livello più basso da oltre tre anni e mezzo: non si vedeva la verde sotto 1,72 euro/litro (media nazionale self) dal 12 ottobre 2021 - fatta eccezione per il periodo tra settembre e dicembre 2022, quando era in vigore lo sconto sull'accisa. Record anche per il gasolio, al minimo dal 13 gennaio 2022. Lo rileva Staffetta Quotidiana, secondo cui Ip ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Per Tamoil -1 cent sulla verde.

“Situazione tipicamente estiva”. Sottocorona e la particolare instabilità in arrivo

Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service è a 1,718 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 1,721, pompe bianche 1,713), il diesel self service a 1,613 euro/litro (-6, compagnie 1,618, pompe bianche 1,604). La benzina servito a 1,861 euro/litro (-5, compagnie 1,902, pompe bianche 1,783), il diesel servito a 1,757 euro/litro (-6, compagnie 1,800, pompe bianche 1,675); il Gpl servito a 0,733 euro/litro (-1, compagnie 0,743, pompe bianche 0,722), il metano servito a 1,488 euro/kg (-3, compagnie 1,485, pompe bianche 1,491), il Gnl 1,388 euro/kg (invariato, compagnie 1,394 euro/kg, pompe bianche 1,384 euro/kg).

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 22 aprile

In autostrada invece la benzina self service si attesta a 1,817 euro/litro (servito 2,085), il gasolio self service 1,723 euro/litro (servito 1,995), il Gpl 0,857 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, il Gnl 1,474 euro/kg.