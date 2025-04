Meteo, Sottocorona cambia lo scenario: "Quando c'è il peggioramento"

20 aprile 2025 a

La situazione meteorologica è mutata rispetto a qualche ora fa. Secondo le previsioni di Paolo Sottocorona al TgLa7, l'atteso peggioramento non arriverà più nella giornata di Pasquetta ma si è spostato alla giornata di martedì 22 aprile.

Pasqua e Pasquetta con la pioggia? Sottocorona: “La previsione cambia completamente”

"C'è un peggioramento previsto in arrivo soprattutto sulle zone di nord-ovest con precipitazioni forti - spiega Sottocorona - E poi più deboli sul resto del nord e in Sardegna. Al centro e al sud c'è ben poco. la previsione è cambiata e la giornata di Pasquetta sarà migliore rispetto a quanto è stato previsto nei giorni precedenti. Qualche pioggia c'è sulle zone di nord-ovest e in Sardegna ma non ci saranno più le piogge intense previste sulle zone interne del centro. Nella giornata di martedì ci sarà il vero peggioramento. Quindi la previsione è slittata e ha tardato di 24 ore. E il maltempo nelle regioni centrali arriva nella giornata di martedì".