Meteo, Sottocorona: "Cambio deciso". Sorpresa nelle previsioni per Pasqua e Pasquetta

Dal maltempo che sferza il nord alla situazione atmosferica dei giorni di festa di Pasqua e Pasquetta. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni del tempo di venerdì 18 aprile e dei giorni seguenti, su La7, spiega che "dal punto di vista delle precipitazioni la situazione è migliorata decisamente sulle zone di nord ovest. Per quanto riguarda il livello dei fiumi, ci vuole più tempo", spiega l'esperto meteo della rete.

Le previsioni meteo di venerdì 18 aprile. Sottocorona mostra "la scomparsa quasi totale delle precipitazioni sulle zone di nord ovest. Resta qualcosa al nord, sull'alta Toscana, sulle zone del centro, ma sono piogge o deboli o moderate. Al sud poco o nulla". Sabato 19 aprile si verifica un "intervallo", spiega l'esperto, "mancano le piogge al sud e al centro, al nord ricompaiono". Precipitazioni destinate a complicare le cose nelle regioni colpite dal maltempo. E il giorno di Pasqua? Domenica 20 aprile la situazione "ricomincia a peggiorare al nord", soprattutto al nord ovest, mentre "centro e sud se la cavano con qualche nuvola". La previsione per la giornata di Pasquetta "cambia decisamente" rispetto a quella di ieri, spiega l'esperto. In base agli ultimi aggiornamenti, infatti, il lunedì dell'Angelo presumibilmente vedrà schiarite e assenza di nubi in molte zone del sud e in parte del centro nord, con precipitazioni ancora al nord ovest.