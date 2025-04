Meteo, che succede a Pasquetta: "Vortice mediterraneo"

20 aprile 2025 a

La perturbazione di Pasqua, in arrivo dalla Francia, non riuscirà a conquistare tutta la Penisola: un promontorio di alta pressione ne ostacolerà l’avanzata, costringendola a deviare verso il Nord Africa. Secondo i meteorologi di 3bmeteo.com darà origine a un piccolo ma insidioso vortice mediterraneo che dalla Tunisia si muoverà rapidamente verso lo Stretto di Sicilia, portando forti temporali e venti burrascosi fino a 100 km/h, soprattutto tra il Mar Libico e le isole minori. Nel frattempo, una parte della perturbazione raggiungerà il Nord Italia, provocando instabilità limitata, mentre al Centro saranno possibili temporali convettivi nelle ore centrali della giornata.

Il tempo per Pasquetta, zona per zona:

Nord: cielo irregolarmente nuvoloso su Emilia, Lombardia e Triveneto con deboli piogge mattutine; più sereno al Nordovest. Pomeriggio con locali temporali su Alpi e Appennino Emiliano.

Centro: nuvolosità variabile e qualche pioggia sull’alta Toscana al mattino. Nel pomeriggio temporali anche intensi lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata.

Sud e Isole: instabile in Sardegna con fenomeni in esaurimento; peggiora in Sicilia con piogge e temporali locali dal pomeriggio. Variabile altrove, con possibili acquazzoni sull’Appennino campano-lucano. Attenzione a forti temporali su Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Una Pasquetta all’insegna della variabilità: ombrelli pronti ma non mancheranno le schiarite.