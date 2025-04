Meteo, Giuliacci: che tempo fa a Pasqua e Pasquetta. Dove domina il sole

19 aprile 2025 a

Come sarà il tempo a Pasqua e a Pasquetta? A fornire le previsioni meteo per domenica 20 e lunedì 21 aprile è il colonnello Mario Giuliacci che spiega come le feste siano state precedute da una tregua dal maltempo, ma una nuova perturbazione "potrebbe guastare la Pasqua a molti italiani". Fortunatamente, nelle ultime ore gli aggiornamenti meteo hanno ridimensionato l'aggressività della perturbazione e pertanto, spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci , avremo "nuvole in diverse regioni, ma le piogge saranno meno diffuse e meno insistenti di quanto" preventivato nei giorni scorsi.

Detto questo, dove pioverà nel giorno di Pasqua? Precipitazioni "deboli e intermittenti" sono attese al Nordovest, sulla Toscana e sulla Sardegna. Altrove solo qualche nuvola ma anche sprazzi di sole e cieli sereni "specie al Sud e nel versante adriatico". Allo stesso modo per il giorno di Pasquetta, dedicato come da tradizione alle gite fuori porta, le ultime previsioni del tempo sono migliori di quelle dei giorni scorsi. "In gran parte del Paese si alterneranno il sole e dei momenti nuvolosi", spiega Giuliacci, "con brevi e isolati acquazzoni che rimarranno per lo più confinati alle regioni tirreniche nelle ore pomeridiane", mentre in Sardegna potrebbero non mancare le piogge insistenti e intense. Insomma, niente ombrello e possibilità di vivere una giornata di festa all'aria aperta in quasi tutta Italia con temperature gradevoli più da maggio che da aprile.