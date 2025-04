Pasqua, oggi la Via Crucis al Colosseo con le meditazioni scritte dal Papa

18 aprile 2025 a

"Pasqua? La vivrò come posso". Papa Francesco, nonostante il graduale recupero delle forze e un quadro clinico pressoché stabile, si sta sforzando di scegliere la via più prudente e di gestire la Settimana Santa senza esporre il suo fisico a troppi rischi. Eppure ieri, per il Giovedì Santo, Bergoglio si è recato a Regina Coeli a Roma, dove ha incontrato 70 detenuti. "A me piace fare tutti gli anni quello che ha fatto Gesù il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, in carcere" - ha detto il Pontefice, che ha poi aggiunto: "Quest'anno non posso farlo, ma posso e voglio essere vicino a voi. Prego per voi e per le vostre famiglie".

Il Papa migliora ancora. Settimana Santa, scelti i porporati che presiederanno le celebrazioni

Per la Via Crucis al Colosseo di stasera, invece, il Papa ha scritto le meditazioni. A guidare il rito, che sarà trasmesso in mondovisione, sarà il cardinale Baldo Reina, vicario di Roma delegato dal Pontefice. Anche lo scorso anno fu il Pontefice a preparare i testi, ma si trattava di una antologia dei discorsi pronunciati. Nel pomeriggio, alle 17, nella Basilica di San Pietro si svolgerà la celebrazione della Passione del Signore presieduta - sempre su delega del Papa - dal cardinale Claudio Gugerotti.