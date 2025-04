Papa Francesco migliora ancora. Settimana Santa, scelti i porporati che presiederanno le celebrazioni

Francesco Capozza 15 aprile 2025 a

Le condizioni di salute di Papa Francesco migliorano di giorno in giorno e, come comunicato oggi dalla sala stampa della Santa Sede, ha persino scritto di proprio pugno i testi delle meditazioni per la tradizionale Via Crucis che si terrà venerdì sera al Colosseo. A presiedere questo evento, come già anticipato diversi giorni fa da Il Tempo, sarà il Cardinale Vicario di Roma Baldassare Reina. Gli ultimi aggiornamenti sulla convalescenza post-ospedaliera del Pontefice argentino diffusi confermano che Francesco ha in parte ripreso le quotidiane udienze di tabella con i più alti vertici della Curia romana e che proseguono, con risultati ritenuti «molto positivi», le terapie fisioterapiche motorie e respiratorie. L’uso delle cannule per l’ossigeno, per esempio, viene progressivamente ridotto, mentre gli alti flussi sono circoscritti per precauzione alle ore serali o alla bisogna. Per quanto riguarda l’assistenza medica che viene profusa al Santo Padre, viene fatto sapere che Francesco è visitato regolarmente dal professor Luigi Carbone, suo medico referente in Vaticano, oltre ad essere seguito quotidianamente dall’infermiere pontificio personale Massimiliano Strappetti.

Quella di oggi è stata però una giornata ricca di novità e di aggiornamenti, in particolare sui riti della Settimana Santa che entreranno nel vivo della loro sacralità proprio nelle prossime ore. La sala stampa ha infatti rivelato chi sono i porporati che presiederanno le prossime celebrazioni previste, salvo non specificare ancora a chi il Pontefice delegherà le funzioni della Veglia pasquale di sabato sera e la solenne Messa di Pasqua di domenica, anche se queste ultime, secondo le nostre fonti, verranno rispettivamente assegnate al Segretario di Stato Pietro Parolin e al decano del Sacro Collegio Giovanni Battista Re. Giovedì mattina, intanto, a presiedere la celebrazione della Messa del Crisma è stato chiamato il Cardinale Domenico Calcagno, presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), mentre a celebrare nel pomeriggio la Messa in Coena Domini all’altare della Cattedra e la successiva tradizionale lavanda dei piedi sarà il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica vaticana. Il giorno dopo, come poco sopra riportato, la Via Crucis del Venerdì Santo sarà presieduta dal Vicario di Roma; per la celebrazione della Passione del Signore dello stesso giorno il Papa ha invece scelto di delegare il Cardinale Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese orientali.

Infine una novità, questa volta riguardante il governo materiale della Chiesa. Papa Francesco ha riformato con apposito Chirografo - reso pubblico oggi ma datato il 25 marzo scorso - la Pontificia Accademia Ecclesiastica, storica fucina dei diplomatici della Santa Sede che nel corso dei secoli ha sfornato decine di Nunzi e diversi Segretari di Stato e dove, solo per citare il Novecento, si sono formati ben due Pontefici: Benedetto XV e Pio XII. L’antica istituzione viene da oggi configurata come «Istituto di alta formazione accademica nel settore delle Scienze Diplomatiche» e tale decisione papale «si inserisce in una visione più ampia di aggiornamento e qualificazione degli studi ecclesiastici secondo i parametri internazionali propri dell’educazione superiore». Con questa riforma, l’Accademia «conferirà i gradi accademici di secondo e terzo ciclo in Scienze Diplomatiche» e offrirà un curriculum formativo che integra competenze giuridiche, storiche, politologiche, economiche e linguistiche, con una solida base scientifica. Insomma, un altro pezzetto di storia vaticana che finisce in soffitta.