Prezzi benzina, drastico calo dei costi alla pompa: da quanto tempo non erano così bassi

Quotazioni dei prodotti raffinati di nuovo in calo, questa volta grazie al balzo dell'euro sul dollaro, al livello più alto dal febbraio 2022. Dopo le incertezze della scorsa settimana, scendono con forza anche i prezzi dei carburanti alla pompa, con benzina e gasolio ai minimi da inizio ottobre 2024 e a un passo dai livelli di inizio 2022. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di tre centesimi sulla benzina e di uno sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,738 euro/litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733), diesel self service a 1,635 euro/litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626). Benzina servito a 1,881 euro/litro (-10, compagnie 1,922, pompe bianche 1,803), diesel servito a 1,778 euro/litro (-10, compagnie 1,820, pompe bianche 1,696). Gpl servito a 0,735 euro/litro (invariato, compagnie 0,744, pompe bianche 0,724), metano servito a 1,497 euro/kg (-4, compagnie 1,490, pompe bianche 1,502), Gnl 1,393 euro/kg (-8, compagnie 1,400 euro/kg, pompe bianche 1,387 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,839 euro/litro (servito 2,104), gasolio self service 1,748 euro/litro (servito 2,018), Gpl 0,860 euro/litro, metano 1,532 euro/kg, Gnl 1,474 euro/kg.