Meteo, Sottocorona: "Il grigio c'è". Ecco dove colpiranno le precipitazioni

A preoccupare, all'ottavo giorno di aprile, non sono tanto le nuvole e le piogge, ma "il freddo". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni. Indicando la carta, l'esperto è partito dalla giornata di oggi, martedì 8 aprile: "Qualche precipitazione c'è, ma sono in prevalenza nella zona del verde, vale a dire pioviggini, un millimetro nelle 24 ore", ha detto. Dove? "Zone alpine, zone del centro, la parte tirrenica e poi, vedete, proprio sul tirreno c'è questa zona che arriva poi in Sardegna, in Corsica, sull'arcipelago toscano, qualche debolissima pioggia", ha spiegato.

Domani "c'è un'estensione di queste precipitazioni", che andranno a toccare "tutta la fascia alpina e prealpina, poi dalla Liguria a parte dell'Emilia, le zone del centro, e ancora una volta il medio-alto tirreno", ha continuato. Al sud, invece, "schiarite più decise". Ma al nord, "anche dove non ci sono queste deboli piogge, il grigio c'è, quindi le nuvole ci sono". Giovedì "la Toscana e l'Umbria potrebbero avere delle piogge localmente moderate, ma in maniera molto isolata". Sulle isole e al sud "prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso".

Quanto alle temperature minime, che spaventano gli amanti della primavera, "il recupero è un po' lento". "Diciamo che la zona più fredda che era stata ieri, fra Ancona e Pescara, per avere un'idea, che era fra 0 e 1 gradi, questa mattina è fra 2 e 3, quindi il recupero c'è, è un po' lento", ha spiegato Sottocorona.