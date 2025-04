MeteoGiuliacci: "Torna il caldo". Che succede prima di Pasqua

07 aprile 2025 a

L'ondata di freddo che ha colpito l’Italia nei primi giorni di aprile ha le ore contate. Secondo gli esperti di meteogiuliacci.it Dopo l’irruzione di aria gelida dalle regioni baltiche, che ha portato un brusco calo delle temperature e venti freddi lungo la penisola, la situazione è destinata a cambiare rapidamente. Fino a martedì 8 aprile, il clima resterà frizzante, con qualche gelata notturna attesa in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Le temperature diurne saranno ancora basse, soprattutto lungo il versante adriatico centrale, mentre altrove si registreranno solo lievi episodi di instabilità, in particolare sulla Sardegna.

Ma già tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, l’anticiclone tornerà a dominare la scena meteorologica italiana. L’alta pressione porterà via le correnti fredde, sostituendole con masse d’aria più miti provenienti da sud-ovest. Le temperature cominceranno a risalire, superando anche le medie stagionali verso il fine settimana, con condizioni climatiche da primavera inoltrata. Qualche residuo di instabilità potrebbe persistere tra Sardegna e Toscana, e non si escludono ancora notti fresche in Val Padana.

Tuttavia, il bel tempo potrebbe avere vita breve: secondo le ultime previsioni, da domenica 13 aprile (domenica delle Palme) è atteso un nuovo peggioramento. Una perturbazione fredda in arrivo dal Mediterraneo potrebbe guastare il tempo proprio in vista della Settimana Santa. Resta ancora da confermare l’evoluzione ma il cambio di scenario è dietro l’angolo.