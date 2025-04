Meteo, Sottocorona: "Ad aprile? Non è normale". La mappa a sorpresa, che succede

07 aprile 2025 a

a

a

Sui cieli d'Italia c'è ancora qualche nuvola "ma il cambiamento, come ci si aspettava, riguarda molto le temperature che hanno avuto un calo molto brusco", spiega Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di lunedì 7 aprile e i giorni a venire, Una rinfrescata che "sarà anche abbastanza breve, quindi tenete duro" perché "bastano un paio di giorni e torneremo su valori più primaverili". Tornando alle previsioni, sono attese precipitazioni in Sardegna, sulla zona occidentale, su alcune zone alpine in Sicilia, ma si tratta di piogge molto deboli e isolate.

Martedì 8 aprile le precipitazioni scompaiono quasi del tutto, spiega il meteorologo di La7, qualche eccezione su Medio Tirreno, parte del Lazio, zone alpine. Poi nella giornata di mercoledì 9 aprile qualche fenomeno in più ma "non è un peggioramento marcato del tempo".

Meteo fino a Pasqua, Giuliacci mette in guardia: "Brusco ribaltone ma..."

Dicevamo delle temperature. La tendenza delle minime nelle prossime 24 ore indica un'inversione: "Si comincia a risalire verso valori un po' più normali per la stagione", spiega Sottocorona. Tuttavia nelle ultime ore ci sono stati valori fuori norma soprattutto sull'Adriatico. Tra Pescara e Ancona, spiega il meteorologo, "stamattina eravamo tra 1 o zero gradi. Una cosa tutt'altro che normale ad aprile".